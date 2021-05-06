محمد صلاح بديلا عن مبابي في خطة باريس سان جيرمان

في مقالة بصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية تحت عنوان "محمد صلاح حلم باريس سان جيرمان" تحدثت عن اهتمام نادي العاصمة الفرنسية بضم اللاعب المصري كخطة بديلة في حال رحيل كيليان مبابي.

ويسعى باريس سان جيرمان لتجديد عقد نجمه مبابي الذي سينتهي في عام 2022، لكن المفاوضات ما زالت معقدة بين الطرفين، وذلك في ظل رغبة اللاعب بخوض تجربة جديدة، وتحديدا ريال مدريد الإسباني.

وذكرت الصحيفة أن بي سي جي يفكر بعقد صفقة تاريخية باستقطاب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة أو كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس لتعويض رحيل مبابي في الصيف القادم.

لكن يبدو أن ميسي في طريقه لتجديد عقده مع ناديه الكتالوني، بينما انتشرت أنباء مؤخرا عن نية رونالدو بالبقاء موسما آخر مع نادي "السيدة العجوز".

Mercato : Mohamed Salah, le rêve du PSG

➡️ https://t.co/YnCvCoBAPSpic.twitter.com/J6TEQQavva — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) May 5, 2021

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وأضاف التقرير أن باريس سان جيرمان وضع محمد صلاح كخيار مثالي لاستقطابه، وفي 29 يونيو، يكمل المصري عامه الرابع مع ليفربول، وبقي على عقده سنتان إلا أن الطلاق بين اللاعب و"الريدز" يلوح في الأفق، بعد أن ألمح صلاح إلى رغبته بالرحيل في أكثر من مناسبة.

يذكر أن قيمة صلاح التسويقية تبلغ نحو 80 مليون يورو على الأقل.

المصدر: leparisien.fr