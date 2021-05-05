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بالفيديو.. تشيلسي يفتتح التسجيل في شباك ريال مدريد بدوري الأبطال

الرياضة

بالفيديو.. تشيلسي يفتتح التسجيل في شباك ريال مدريد بدوري الأبطال
Reuters Toby Melville
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يستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" حاليا مواجهة تشيلسي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح تشيلسي باب التسجيل عن طريق نجمه الألماني تيمو فيرنر في الدقيقة الـ28 من عمر اللقاء.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين في مدريد الأسبوع الماضي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

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وسيواجه المتأهل من هذه المواجهة في نهائي البطولة القارية العريقة، مانشستر سيتي الإنجليزي الذي حجز بطاقة النهائي الأولى أمس الثلاثاء بعد أن جدد فوزه على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين نظيفين، علما أن مباراة الذهاب في باريس الأسبوع الماضي انتهت لمصلحة السيتي بنتيجة 2-1.

المصدر: RT

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