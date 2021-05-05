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التشكيلة الأساسية للمواجهة المنتظرة بين تشيلسي وريال مدريد في دوري الأبطال

الرياضة

التشكيلة الأساسية للمواجهة المنتظرة بين تشيلسي وريال مدريد في دوري الأبطال
AFP JAVIER SORIANO
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "ستامفورد بريدج" الذي يحتضن اليوم الأربعاء اللقاء المرتقب بين تشيلسي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني ضمن إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الألماني توماس توخل، المدير الفني لفريق تشيلسي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه المدريدي:

فيما اختار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه اللندني:

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يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين في مدريد الأسبوع الماضي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وسيواجه المتأهل من هذه المواجهة في نهائي البطولة القارية العريقة، مانشستر سيتي الإنجليزي الذي حجز بطاقة النهائي الأولى أمس الثلاثاء بعد أن جدد فوزه على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين نظيفين، علما أن مباراة الذهاب في باريس الأسبوع الماضي انتهت لمصلحة السيتي بنتيجة 2-1.

المصدر: tw/realmadrid/chelseafc 

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