التشكيلة الأساسية للمواجهة المنتظرة بين تشيلسي وريال مدريد في دوري الأبطال
تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "ستامفورد بريدج" الذي يحتضن اليوم الأربعاء اللقاء المرتقب بين تشيلسي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني ضمن إياب نصف نهائي دوري الأبطال.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
وسيبدأ الألماني توماس توخل، المدير الفني لفريق تشيلسي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه المدريدي:
Your all-important team news for #CHERMA.— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 5, 2021
Up the Chels! ✊ 🔵 pic.twitter.com/vlUUXS9cOB
🚨 #عاجل: تشكيلة تشيلسي الرسمية:— دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) May 5, 2021
ميندي
أزبيليكويتا ©
سيلفا
كريستنسين
روديغير
تشيلويل
كانتي
جورجينيو
ماونت
هافرتز
فيرنر #تشيلسي_ريال_مدريد | #UCL
فيما اختار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه اللندني:
📋✅ إليكم قائمة الفريق ضد @ChelseaFC!#UCLpic.twitter.com/8cj875wfUM— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 5, 2021
🚨 #عاجل: تشكيلة ريال مدريد الرسمية:— دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) May 5, 2021
كورتوا
نانشو
ميليتاو
راموس
ميندي
مودريتش
كاسيميرو
كروس
فينيسيوس
بنزيما
هازارد #تشيلسي_ريال_مدريد | #UCL
يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين في مدريد الأسبوع الماضي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.
وسيواجه المتأهل من هذه المواجهة في نهائي البطولة القارية العريقة، مانشستر سيتي الإنجليزي الذي حجز بطاقة النهائي الأولى أمس الثلاثاء بعد أن جدد فوزه على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين نظيفين، علما أن مباراة الذهاب في باريس الأسبوع الماضي انتهت لمصلحة السيتي بنتيجة 2-1.
المصدر: tw/realmadrid/chelseafc