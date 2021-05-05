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رئيس "الفيفا" يحقق انتصارا في القضية المرفوعة ضده في سويسرا

الرياضة

رئيس
Reuters Ruben Sprich
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فاز جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بطعن لاستبعاد المدعي الخاص، المعين للنظر في قضيته المتعلقة بوجود مخالفات محتملة مع المدعي العام السويسري السابق.

ويأتي قرار المحكمة الجنائية الاتحادية، ليضع حدا لنزاع قانوني بين إنفانتينو والمدعي العام، شتيفان كيلر.

وكان كيلر قد فتح في يوليو الماضي تحقيقات جنائية، بخصوص اجتماعات بين رئيس "الفيفا" ومايكل لاوبر، المدعي العام السويسري السابق، أثناء التحقيق في مزاعم فساد في عالم كرة القدم.

ونفى فريق الدفاع عن إنفانتينو ارتكاب أي خطأ، وشكك في طريقة تعامل كيلر مع القضية وحياده.

وبعد موافقة المحكمة على طعن إنفانتينو، لم يتسن الحصول على تعليق من كيلر.

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وقال "الفيفا" مع التأكيد على الترحيب بالتعاون مع السلطات: "يرحب الفيفا وإنفانتينو بقرار المحكمة الجنائية الاتحادية باستبعاد شتيفان كيلر من منصب المدعي الخاص في القضية".

المصدر: رويترز

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