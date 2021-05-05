رئيس "الفيفا" يحقق انتصارا في القضية المرفوعة ضده في سويسرا

فاز جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بطعن لاستبعاد المدعي الخاص، المعين للنظر في قضيته المتعلقة بوجود مخالفات محتملة مع المدعي العام السويسري السابق.

ويأتي قرار المحكمة الجنائية الاتحادية، ليضع حدا لنزاع قانوني بين إنفانتينو والمدعي العام، شتيفان كيلر.

وكان كيلر قد فتح في يوليو الماضي تحقيقات جنائية، بخصوص اجتماعات بين رئيس "الفيفا" ومايكل لاوبر، المدعي العام السويسري السابق، أثناء التحقيق في مزاعم فساد في عالم كرة القدم.

FIFA boss Gianni Infantino wins bid to have a specially appointed prosecutor removed from an investigation into undocumented meetings Infantino held with a former Swiss attorney general https://t.co/wjlqHSwNiQ — Bloomberg Pursuits (@luxury) May 5, 2021

ونفى فريق الدفاع عن إنفانتينو ارتكاب أي خطأ، وشكك في طريقة تعامل كيلر مع القضية وحياده.

وبعد موافقة المحكمة على طعن إنفانتينو، لم يتسن الحصول على تعليق من كيلر.

FIFA and Gianni Infantino welcome Swiss Federal Criminal Court decision to recuse extraordinary Federal Prosecutor: https://t.co/Q2Gu1noOvm — FIFA Media (@fifamedia) May 5, 2021

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وقال "الفيفا" مع التأكيد على الترحيب بالتعاون مع السلطات: "يرحب الفيفا وإنفانتينو بقرار المحكمة الجنائية الاتحادية باستبعاد شتيفان كيلر من منصب المدعي الخاص في القضية".

المصدر: رويترز