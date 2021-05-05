رسميا.. عودة الجماهير إلى مدرجات الدوري الإنجليزي وليفربول يبدأ ببيع تذاكر مباراته الأخيرة

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، على عودة الجماهير للملاعب، ولكن جماهير صاحب الأرض وبعدد محدود، ضمن الجولتين الأخيرتين للمسابقة، بعد تقليل قيود الإغلاق.

وأدخل الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي تعديلات على جدول مباريات الجولة الأخيرة من الدوري، بهدف السماح لجمهور جميع الفرق بالاستمتاع بمباراة واحدة على الأقل في ملعب فريقهم.

وستجرى مباريات الأسبوع الـ37 من البريميرليغ يومي 18 و19 مايو بدلا من 15 و16 من نفس الشهر، كما كان مقررا.

بالتالي سيمكن إقامة الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة بعد 17 مايو، اليوم الذي ينتظر فيه عودة الجمهور إلى الملاعب بأعداد محدودة.

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كما أعلن ليفربول عن فتح باب حجز التذاكر لجماهيره لحضور مباراته أمام كريستال بالاس في الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة المحلية.

وبحسب الموقع الرسمي للريدز سيتم توفير 10 آلاف تذكرة لحضور مباراة كريستال بالاس والتي ستقام يوم 23 مايو.

وأكد نادي ليفربول على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الحكومة البريطانية، وسيتم فحص جميع الحاضرين باختبار PCR قبل المباراة.

المصدر: "وكالات"