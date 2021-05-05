 
مباشر
عاجل
"رويترز": السعودية تدرس منع الوافدين الأجانب من الحج للعام الثاني على التوالي

لاعبة تنس تحصل على 2 يورو فقط مقابل مشاركتها ببطولة للاتحاد الدولي

الرياضة

لاعبة تنس تحصل على 2 يورو فقط مقابل مشاركتها ببطولة للاتحاد الدولي
instagram/saracakarevic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qbw9

حصلت لاعبة التنس الفرنسية، سارا تشاكارفيتش، على 2 يورو فقط، لقاء مشاركتها في بطولة الاتحاد الدولي للتنس في عاصمة التشيك براغ.

وشاركت اللاعبة الفرنسية المصنفة 410 عالميا، قصة غير عادية بعد خسارتها في الجولة الأولى من التصفيات، إذ استحقت اللاعبة البالغة 24 عاما، جائزة 45 يورو، ولكن جرى تقليصها بشدة بسبب الضرائب ورسوم الاشتراك، لتنال اللاعبة في النهاية 2.25 يورو فقط .

إقرأ المزيد
الروسي روبليف يتأهل إلى ثالث أدوار بطولة مدريد للتنس (فيديو)
الروسي روبليف يتأهل إلى ثالث أدوار بطولة مدريد للتنس (فيديو)

وتفاخرت شكارفيتش بجائزتها المالية هذه لمشاركتها في الجولة الأولى من تصفيات بطولة الاتحاد الدولي للتنس في براغ، بنشرها صورة لجائزتها (2 يورو) عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام"، وعلقت مازحة:" هذا ما تحصل عليه عندما تخسر أمام المصنفة 291 عالميا، لم يعطوني حتى 25 سنتا... شكرا للاتحاد الدولي للتنس على القهوة المجانية!".

وأعادت نشر الصورة عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت عليها: "أريد فقط أن أشكر الاتحاد الدولي للتنس، أتمنى لو أنني كنت أمزح".

المصدر: twitter/CakarevicSara

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا