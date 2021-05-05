المدرب البرتغالي فيلاش بواش يشارك في بطولة العالم للراليات

يسجل البرتغالي، أندري فيلاش بواش، المدرب السابق لبورتو وتشيلسي وتوتنهام ومرسيليا لكرة القدم، بداياته في بطولة العالم للراليات، بمشاركته هذا الشهر في رالي البرتغال.

وقال منظمو بطولة العالم للراليات "دبي آر سي" في بيان إن "إحدى أكثر الأمور المثيرة للاهتمام في البرتغال ستكون محجوزة للسيارة رقم 57، بقيادة أندري فيلاش بواش".

وتابعوا:" المدرب السابق لبورتو، تشيلسي وتوتنهام كان من أشد المعجبين بالراليات منذ فترة، وسيسجل بدايته في بطولة العالم للراليات (دبليو آر سي)".

After leaving Marseille in February, Andre Villas-Boas has once again traded the hot seat for the drivers seat as the Portuguese manager prepares to make his World Rally Championship debut!



AVB previously took part in the Dakar Rally and Baja TT do Pinhal 🏎️ pic.twitter.com/bLdnIsu3iG — The Sack Race (@thesackrace) May 4, 2021

وسيقود فيلاش بواش، الذي توج مع بورتو بلقبي الدوري البرتغالي ومسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2011، سيارة سيتروين "سي 3" في فئة "دبليو آر سي 3" المخصصة للطواقم الخاصة التي تشارك على نفقتها.

ولا يزال ابن الـ43 عاما من دون وظيفة منذ إقالته من تدريب مرسيليا في فبراير الماضي.

وسبق للبرتغالي أن شارك عام 2018 في رالي دكار الصحراوي، لكنه انسحب بسبب إصابة في الظهر.

وسيقام رالي البرتغال بين 20 و23 مايو.

المصدر: "أ ف ب"