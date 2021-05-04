شاهد.. الجزائري محرز يفتتح التسجيل في مباراة مانشستر سيتي وسان جيرمان

افتتح الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي باب التسجيل في المباراة التي تجمع فريقه حاليا مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل محرز هدفه في الدقيقة الـ11 من عمر المباراة التي يستضيفها ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي.

Реактивный забег Зинченко, классная передача – и Марез вывел «Сити» вперед. 1:0 ⚽️



Ребята Гвардиолы сразу взялись за дело:https://t.co/CnOeNr3U0kpic.twitter.com/5KWVTQXhFF — Матч ТВ (@MatchTV) May 4, 2021

يذكر أن السيتي حسم مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضية ملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الباريسي الأسبوع الماضي لمصلحته بنتيجة 2-1.

المصدر: RT