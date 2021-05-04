 
مباشر

شاهد.. الجزائري محرز يفتتح التسجيل في مباراة مانشستر سيتي وسان جيرمان

الرياضة

شاهد.. الجزائري محرز يفتتح التسجيل في مباراة مانشستر سيتي وسان جيرمان
Reuters Phil Noble
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qbto

افتتح الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي باب التسجيل في المباراة التي تجمع فريقه حاليا مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل محرز هدفه في الدقيقة الـ11 من عمر المباراة التي يستضيفها ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي.

يذكر أن السيتي حسم مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضية ملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الباريسي الأسبوع الماضي لمصلحته بنتيجة 2-1.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا