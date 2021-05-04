 
مباشر

بعد مأدبة الغداء التي أقامها ميسي.. عقوبة منتظرة على لاعبي برشلونة (فيديو)

الرياضة

بعد مأدبة الغداء التي أقامها ميسي.. عقوبة منتظرة على لاعبي برشلونة (فيديو)
Reuters /Albert Gea
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qbtg

ذكر تقرير لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني اليوم الثلاثاء، أن لاعبي برشلونة مهددون بعقوبة عقب حفل الغداء الذي أقامه الأرجنتيني ليونيل ميسي لزملائه في الفريق وعائلاتهم.

وحسب برنامج "الشيرنغيتو" الشهير، فإن لاعبي برشلونة خالفوا البروتوكول الاحترازي الخاص بفيروس كورونا في إسبانيا.

وأشار التقرير إلى أن لاعبي برشلونة مهددون بالتعرض لغرامة تصل إلى 60 ألف يورو.

إقرأ المزيد
رونالدو يخالف التوقعات ويختار وجهة مستقبلية مفاجئة (صحيفة)
رونالدو يخالف التوقعات ويختار وجهة مستقبلية مفاجئة (صحيفة)
إقرأ المزيد
ميسي يروض
ميسي يروض "الخفافيش".. فيديو

وذكرت العديد من التقارير الإسبانية أن ميسي جمع لاعبي برشلونة، أمس الاثنين في منزله على مأدبة غداء، من أجل الاحتفال بالفوز على فالنسيا، والتعهد بالفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، وقررت رابطة "الليغا" فتح تحقيق في الواقعة.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة متخلفا عن الوصيف غريمه ريال مدريد بالمواجهات المباشرة، وعن المتصدر أتلتيكو مدريد بفارق نقطتين.

المصدر: برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا