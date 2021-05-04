التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وسان جيرمان في دوري الأبطال
تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "الاتحاد" الذي يحتضن اليوم الثلاثاء اللقاء المنتظر بين مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن إياب نصف نهائي دوري الأبطال.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
واختار الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الباريسي:
إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة @PSG_arab 🔥— مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 4, 2021
🔷 #السيتيpic.twitter.com/EzL9SfpDai
بينما سيبدأ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة مضيفه الإنجليزي:
🔴 التشكيلة الأساسية 🔵— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) May 4, 2021
🇨🇷 نافاس
🇮🇹 فلورينزي
🇧🇷 ماركينيوس
🇫🇷 كيمبيمبي
🇫🇷 ديالو
🇮🇹 فيراتي
🇦🇷 باريديس
🇪🇸 هيريرا
🇦🇷 دي ماريا
🇧🇷 نيمار
🇦🇷 إيكاردي pic.twitter.com/3CQenpZ6FX
يذكر أن السيتي حسم مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضية ملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الباريسي الأسبوع الماضي لمصلحته بنتيجة 2-1.
المصدر: twitter/psg_arab/cityarabia