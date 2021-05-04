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التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وسان جيرمان في دوري الأبطال

الرياضة

التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وسان جيرمان في دوري الأبطال
AFP Anne-Christine POUJOULAT
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "الاتحاد" الذي يحتضن اليوم الثلاثاء اللقاء المنتظر بين مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

واختار الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الباريسي: 

بينما سيبدأ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة مضيفه الإنجليزي:

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يذكر أن السيتي حسم مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضية ملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الباريسي الأسبوع الماضي لمصلحته بنتيجة 2-1.

المصدر: twitter/psg_arab/cityarabia

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