كوريا الشمالية تنسحب من تصفيات كأس العالم

قال مسؤولون كوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية أبلغت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنها لن تشارك لشهر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وقال كيم مين سو، مسؤول الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، الثلاثاء، إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب من كوريا الشمالية إعادة النظر في قرارها، مشيرا إلى أن الشمال أبلغ الاتحاد الآسيوي الأسبوع الماضي بنيته الانسحاب من التصفيات.

ومن المقرر أن تستضيف كوريا الجنوبية كوريا الشمالية وتركمانستان ولبنان وسريلانكا في مباريات المجموعة الثامنة المؤهلة في الفترة من 31 مايو إلى 15 يونيو.

#BREAKING: North Korea has notified authorities that its team plans to skip next month's World Cup qualifiers hosted by South Korea due to COVID-19 fears, the South's football association said on Monday (May 3). pic.twitter.com/FzKS7Xtxtb — Asian Football (@AsianFootballs) May 3, 2021

وأعلنت اللجنة الأولمبية في كوريا الشمالية الشهر الماضي اعتزامها الانسحاب من أولمبياد طوكيو لحماية الرياضيين من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مسؤول من وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، التي تتعامل مع الشؤون بين الكوريتين، إن سيئول لا تزال تأمل في أن تشارك كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم في كوريا الجنوبية، قائلة إنها ستوفر فرصة نادرة للتبادلات الرياضية وسط أوقات تشهد توترا في العلاقات بين البلدين.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خلال إفادة صحفية للصحفيين: "سننتظر حتى ينتهي الاتحاد الآسيوي من مناقشاته الداخلية ويبلغ حكومتنا بالنتيجة النهائية".

المصدر: "أ ب"