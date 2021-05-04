مدرب أكاديمية ساوثهامبتون الإنجليزية لكرة القدم: تعرضت للعنصرية بالملاعب الأوروبية بسبب عرقي وديانتي

قال المدرب التونسي لأكاديمية ساوثهامبتون الإنجليزية لكرة القدم، سلمان ساسي، إنه تعرض لعنصرية كبيرة في الملاعب الأوروبية "بسبب العرق وديانته الإسلامية".

ساسي عبر خلال لقائه، مع المذيع أحمد الجمل، ببرنامج ناس أونلاين، عن مدى حزنه من المعاملة التي واجهها في أوروبا، خاصة تلك الفترة التي قضاها في النمسا، رغم أنه ولد ونشأ على الأراضي النمساوية.

وأضاف إن العنصرية تتجلى مظاهرها داخل الدوريات الفرنسية التي تحتوي على أكبر عدد من اللاعبين من أصول عربية.

المدرب التونسي أكد أن مصدر العنصرية بشكل أكبر يكون إدارة الأندية، التي تحدد وتعطي امتيازات لجنسيات وأعراق، دون جنسيات أخرى.

كما ألقى المدرب التونسي اللوم على المُلاك العرب للأندية الأوروبية لعدم تدخلهم نهائيا في الشؤون الإدارية لأنديتهم.