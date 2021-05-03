أخبار سيئة لباريس سان جيرمان عشية مواجهة مانشستر سيتي بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، عقوبة لاعب باريس سان جيرمان، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

وطرد السنغالي إدريسا غاي لاعب باريس سان جيرمان في الدقيقة 77، بسبب تدخل عنيف على إلكاي جندوجان نجم السيتي.

Red card Idrissa Gueye pic.twitter.com/TWtds0lgNS — Boughfff (@Boughfffb) April 28, 2021

وكان الدولي السنغالي سيغيب بالفعل عن مباراة الإياب غدا الأربعاء في ملعب الاتحاد بسبب عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، لكن لجنة الانضباط في "اليويفا" رفعت العقوبة لمباراتين "بسبب تدخل عنيف يعرض المنافس للخطر".

OFFICIAL: Idrissa Gueye has been given a 2-match ban after being sent off against Manchester City. pic.twitter.com/gX9mSlVRKi — Betting Tips Man (@BettingTipsMan) May 3, 2021

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وبذلك تنتهي مشاركة اللاعب هذا الموسم في دوري الأبطال، حيث لن يستطيع المشاركة في النهائي حال تأهل فريقه إليه.

كما عاقب "اليويفا" باريس سان جيرمان بغرامة 30 ألف يورو بسبب تأخر موعد انطلاق مباراة الذهاب التي استضافها على أرضية ملعبه "حديقة الأمراء".

المصدر: رويترز