إقامة نهائي مسابقة الدوري الأوروبي بحضور جماهيري

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الاثنين، أن نهائي الدوري الأوروبي الذي سيحتضنه ملعب جدانسك في بولندا، في الـ26 من الشهر الجاري قد يشهد حضور 9 آلاف و500 متفرج.

وقال "اليويفا" في بيان رسمي": "أكدت السلطات البولندية لـ(يويفا) حضور نحو 25% من سعة الملعب، أو بحد أقصى 9 آلاف و500 متفرج".

La final de la #EuropaLeague será con público



El próximo 26 de mayo se jugará la definición del certamen continental europeo en Gdansk, Polonia, y habrá un máximo de 9500 espectadores.https://t.co/gxiCorOV6P — TyC Sports (@TyCSports) May 3, 2021

وكشف الاتحاد القاري أن الجماهير، التي ستسافر إلى المدينة البولندية لمتابعة النهائي "يجب أن تستوفي شروط وضوابط دخول البلاد السارية وقت إقامة النهائي".

Estádio de Gdansk pode receber 9500 pessoas para final da Liga Europa https://t.co/pmbPvx3kw0 Em https://t.co/MDmhqgtnSppic.twitter.com/RpGkZcg0uz — TSF Rádio (@TSFRadio) May 3, 2021

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كما نوه البيان إلى أن دخول الملعب، سيكون بموجب شروط "التشريع المحلي"، التي سيتم "تأكيدها" هذا الأسبوع، والتي "يمكن أن تشمل الحاجة إلى شهادة التطعيم، أو سلبية اختبار الكشف عن فيروس كورونا".

وأضاف "اليويفا" أن في حالة إعلان السلطات البولندية، تخفيض سعة الاستاد عن العدد المتفق عليه، سيقوم برد إجمالي سعر التذكرة للمشترين المختارين.

وسيتحدد مساء الخميس المقبل طرفا نهائي مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الحالي، عندما تنتهي مباراتا إياب نصف النهائي، حيث يستضيف روما الإيطالي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق فوزا عريضا في مباراة الذهاب بإنجلترا الأسبوع الماضي بنتيجة 6-2، فيما يحل فياريال الإسباني ضيفا على أرسنال الإنجليزي، علما أن فريق "الغواصات الصفراء" فاز ذهابا (2-1) بعد أن اخترق حصون "المدفعجية" في مناسبتين.

المصدر: uefa.com