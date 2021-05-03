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سبارتاك موسكو يهزم أرسنال ويصعد لوصافة الدوري الروسي (فيديو)

الرياضة

سبارتاك موسكو يهزم أرسنال ويصعد لوصافة الدوري الروسي (فيديو)
Sputnik Алексей Филиппов
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تغلب سبارتاك موسكو على مضيفه أرسنال من مدينة تولا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين في ختام منافسات الجولة الـ28 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي سبارتاك ألكسندر سوبوليف والسويدي جوردان لارسون في الدقيقتين 21 و76 على الترتيب، فيما سجل هدف أرسنال الوحيد إيليا كوتيبوف لاعب الضيوف بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ45 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع سبارتاك رصيده إلى 53 نقطة وانتزع المركز الثاني من جاره لوكوموتيف صاحب الـ52 نقطة والذي تعرض يوم أمس لخسارة قاسية بنتيجة 6-1 أمام زينيت (61 نقطة) الذي توج بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز، للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة في تاريخه، قبل جولتين على نهاية المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد أرسنال عند 23 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق الدوري.

المصدر: rsport.ria.ru

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