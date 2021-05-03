 
مباشر

عقب الخسارة أمام برشلونة.. فالنسيا يقيل مدربه

الرياضة

عقب الخسارة أمام برشلونة.. فالنسيا يقيل مدربه
AFP BEN STANSALL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qbjd

قال نادي فالنسيا في بيان الاثنين إنه أقال المدرب، خافي غراسيا، بعد أن أصبح الفريق على بعد 6 نقاط من منطقة الهبوط بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأقيل الإسباني غراسيا، الذي تولى تدريب فالنسيا في نهاية الموسم الماضي، عقب الخسارة 3-2 بملعبه من برشلونة أمس الأحد، ليصبح في المركز 14 ، بفارق ست نقاط عن ويسكا، القابع في المركز 18، قبل أربع جولات على النهاية.

إقرأ المزيد
ميسي يتوج ملكا للركلات الحرة مع برشلونة ورقم سلبي تاريخي أمام فالنسيا (فيديو)
ميسي يتوج ملكا للركلات الحرة مع برشلونة ورقم سلبي تاريخي أمام فالنسيا (فيديو)

وعين فالنسيا بورو مدربا ليتولى المهمة بصفة مؤقتة للمرة السابعة بالفريق.

ورفع برشلونة رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 74 نقطة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب  "الليغا"، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد، صاحب مركز الوصافة، وبفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.

المصدر: "رويترز" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا