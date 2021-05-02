التشكيلة الأساسية لـ"ملحمة" مانشستر يونايتد وليفربول

يحل فريق ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في تمام الساعة (16:30) بتوقيت غرينيتش، في قمة مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ النرويجي، أولي جونار سولشير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز"، على ملعب "أولد ترافورد":

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لحراسة المرمى : دين هندرسون

في خط الدفاع : آرون وان بيساكا – ليندليوف – هاري ماجواير – لوك شاو

في خط الوسط: سكوت ماكتوميناي – فريد – برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماسون جرينوود – ماركوس راشفورد – بول بوغبا.

بينما اختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه المباراة الهامة ضد "الشياطين الحمر":

أليسون، أرنولد - فابينيو - كاباك - روبيرتسون - تياغو - فينالدوم - صلاح - فيرمينو - ماني - جيوتا.

المصدر: وكالات