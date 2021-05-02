ميلان يجمد مفاوضات التجديد بعد مواجهة بين المشجعين ودوناروما

قال المدير التقني لميلان، باولو مالديني، إن النادي أوقف مفاوضات تجديد العقود حتى نهاية الموسم، بعد مواجهة بين مجموعة من المشجعين وحارس الفريق جيانلويجي دوناروما، في مقر التدريبات.

ويحيط الغموض بمستقبل حارس منتخب إيطاليا، الذي ينتهي عقده مع ميلان في يونيو المقبل، وتوجهت عناصر من المشجعين إلى مركز ميلانيلو الرياضي، أمس السبت، للتعبير عن موقفها من دوناروما بشكل مباشر.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أن الجماهير أبلغت دوناروما، بأنه لا يجب أن يخوض مباراة القمة ضد يوفنتوس، يوم الأحد المقبل، في المرحلة الـ35 من الدوري الإيطالي، طالما لم يجدد عقده.

وقال مالديني للوكالة الإيطالية في تعليقه على أحداث أمس في مقر تدريبات ميلان: "من المهم أن نشدد بقوة على أنه لا أحد خارج إدارة ميلان يقرر من يلعب ومن يجدد عقده".

وأضاف "هناك قرارات معينة تخص المدرب وتتعلق بملعب كرة القدم، بينما يختص النادي بالشؤون التعاقدية".

وأكمل "من هذه اللحظة ستتجمد كل عمليات تجديد العقود حتى نهاية الموسم (في 23 مايو الجاري)، للسماح للفريق بالتركيز فقط في الدوري وسنستمر في حماية اللاعبين كما نفعل دائما".

ودوناروما ليس اللاعب الوحيد الذي ينتهي عقده خلال وقت قريب مع ميلان، إذ لم يتفق صانع الألعاب التركي، هاكان شالهان أوغلو على عقد جديد أيضا.

وسجل شالهان أوغلو هدفا وحافظ دوناروما على نظافة شباكه خلال فوز ميلان 2-0 على بنيفنتو، أمس السبت، ليصعد "الروسونيري" للمركز الثاني في ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: وكالات