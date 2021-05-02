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شاهد.. محمد النني يصعق نيوكاسل بهدف سريع "عالطاير"

الرياضة

شاهد.. محمد النني يصعق نيوكاسل بهدف سريع
Reuters /LINDSEY PARNABY
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تقدم فريق أرسنال على مضيفه نيوكاسل يونايتد (1-0)، في المباراة الجارية بينهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وباغت اللاعب المصري محمد النني أصحاب الأرض بهدف سجله مبكرا في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة رائعة "عالطاير".

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المصدر: RT 

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