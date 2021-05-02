شاهد.. محمد النني يصعق نيوكاسل بهدف سريع "عالطاير"

تقدم فريق أرسنال على مضيفه نيوكاسل يونايتد (1-0)، في المباراة الجارية بينهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وباغت اللاعب المصري محمد النني أصحاب الأرض بهدف سجله مبكرا في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة رائعة "عالطاير".

الدوري الانجليزي



قوووووول

محمد النني 🇪🇬 يسجل الهدف الاول ل أرسنال قبل قليل امام نيوكاسل



pic.twitter.com/sOPhM5XqbB — الكرة العربية ❁ (@ARBFOOT) May 2, 2021

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المصدر: RT