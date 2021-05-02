شاهد.. محمد النني يصعق نيوكاسل بهدف سريع "عالطاير"
Reuters /LINDSEY PARNABY
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تقدم فريق أرسنال على مضيفه نيوكاسل يونايتد (1-0)، في المباراة الجارية بينهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وباغت اللاعب المصري محمد النني أصحاب الأرض بهدف سجله مبكرا في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة رائعة "عالطاير".
الدوري الانجليزي— الكرة العربية ❁ (@ARBFOOT) May 2, 2021
قوووووول
محمد النني 🇪🇬 يسجل الهدف الاول ل أرسنال قبل قليل امام نيوكاسل
pic.twitter.com/sOPhM5XqbB
المصدر: RT