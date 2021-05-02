هل يهدي ليفربول لقب الدوري لمانشستر سيتي اليوم؟

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأحد، صوب ملعب "أولد ترافورد" الذي سيكون مسرحا للمحمة الكروية بين مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول، ضمن الجولة 34 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا تقبل هذه المباراة القسمة على اثنين بالنسبة للفريقين على حد سواء، حيث يسعى مانشستر اليونايتد "الشياطين الحمر" للفوز على الأقل لتأخير تتويج جاره مانشستر سيتي باللقب مبكرا، بينما يفكر ليفربول بنفسه ويتطلع للفوز للاحتفاظ ببصيص الأمل في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ويواجه ليفربول خطر الغياب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم (2016-2017)، إذ يحتل حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 54 نقطة، وتفصله 7 نقاط عن المركز الرابع المؤهل "للتشامبيونز ليغ"، الذي يشغله تشيلسي (لعب مباراة أكثر).

بينما يحتل مانشستر يونايتد مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 67 نقطة، متأخرا بفارق 13 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات