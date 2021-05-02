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التونسية أنس جابر تصعد إلى ثمن نهائي دورة مدريد

الرياضة

التونسية أنس جابر تصعد إلى ثمن نهائي دورة مدريد
Reuters
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بلغت التونسية أنس جابر، الدور ثمن النهائي لبطولة مدريد المفتوحة للتنس، إحدى دورات "البريمير" للسيدات، بفوزها على الأمريكية، سلوان ستيفنس، بمجموعتين لواحدة.

وتمكنت ستيفنس من حسم المجموعة الأولى لصالحها، بواقع 6-4، إلا أن أنس عادت بقوة في المجموعة الثانية، وفازت بها بسهولة بالغة، بنتيجة 6-1 ، وواصلت تفوقها في المجموعة الثالثة الفاصلة، وحسمتها بـ6-3.

ومن المقرر أن تواجه أنس في الدور ثمن النهائي، السويسرية، بلدينا بنشيتش، التي أقصت الأمريكية، بيرناردا بيرا، بفوزها عليها بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 3-6، و6-1، 7-6.

المصدر: WTA

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