التونسية أنس جابر تصعد إلى ثمن نهائي دورة مدريد

بلغت التونسية أنس جابر، الدور ثمن النهائي لبطولة مدريد المفتوحة للتنس، إحدى دورات "البريمير" للسيدات، بفوزها على الأمريكية، سلوان ستيفنس، بمجموعتين لواحدة.

وتمكنت ستيفنس من حسم المجموعة الأولى لصالحها، بواقع 6-4، إلا أن أنس عادت بقوة في المجموعة الثانية، وفازت بها بسهولة بالغة، بنتيجة 6-1 ، وواصلت تفوقها في المجموعة الثالثة الفاصلة، وحسمتها بـ6-3.

Fought until the end 😤@Ons_Jabeur came back from a set down to outlast Stephens, 4-6, 6-1, 6-3.#MMOPENpic.twitter.com/cq2DggBpkh — wta (@WTA) May 1, 2021

ومن المقرر أن تواجه أنس في الدور ثمن النهائي، السويسرية، بلدينا بنشيتش، التي أقصت الأمريكية، بيرناردا بيرا، بفوزها عليها بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 3-6، و6-1، 7-6.

المصدر: WTA