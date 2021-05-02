مدافع دورتموند يتعرض لإصابة غير مألوفة في ملاعب كرة القدم (فيديو)

تعرض المدافع الإسباني الشاب، ماثيو موري، لإصابة خطيرة خلال المباراة التي جمعت فريقه بوروسيا دورتموند وهولشتاين كيل، في نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، أمس السبت.

وفي الدقيقة 63 من المباراة، حاول موري قطع الكرة من أمام أحد لاعبي هولشتاين، فمدد قدمه اليمنى إلى أقصى حد إلى الأمام، ونجح في لمس الكرة، لكن قدمه اصطدمت بعد ذلك بالأرض، ليتعرض إلى التواء حاد قد يكون تسبب له في كسر.

MADRE DE DIOS LO QUE LE ACABA DE PASAR A MATEU MOREY 😱😱 Ojalá sea lo menos posible pero tiene pinta de haberse destrozado la rodilla entera... pic.twitter.com/73GQurlKFs — Forza Atleti (@Alberto1903_1) May 1, 2021

وكان المشهد مرعبا بالنسبة إلى كل من تابع اللقطة، باعتبار أن الإصابة غير مألوفة في ملاعب كرة القدم.

An awful looking right knee injury for Dortmund’s Mateu Morey. Main concern is that it could be a Cruciate injury with either is an ACL or PCL injury😬😬 Wishing you a speedy recover and that you come back strong.. #BVBKSVpic.twitter.com/uwAGmziQqH — Finso (@Brethen_John) May 1, 2021

وهرع الجهاز الطبي سريعا لإسعاف اللاعب، الذي بدا عليه التألم الشديد، كما ظهرت على زملائه حالة من الخوف الشديد، كان أبرزهم هداف الفريق، النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي تابع المباراة من المدرجات.

La reacción de Erling Håland al ver la lesión de Mateu Morey lo dice todo.



Pavor.pic.twitter.com/IXCRJxQVtW — Andrés Weiss (@andresweiss_) May 1, 2021

وتم نقل موري على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع لمزيد من الفحوصات.

واكتسح بوروسيا دورتموند ضيفه هولشتاين، بخماسية نظيفة، ليلحق بلايبزيغ إلى المباراة النهائية لكأس ألمانيا، المزمع إقامتها على ملعب برلين الأولمبي، في الـ13 من الشهر الجاري.

المصدر: مواقع التواصل