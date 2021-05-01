جماهير ريال مدريد يتنفسون الصعداء مع نهاية مواجهة أوساسونا (فيديو)

حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على ضيفه أوساسونا (2-0) في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الثنائي البرازيلي ميليتاو وكاسيميرو هدفي الفريق الملكي متأخرا، في الدقيقتين (76 و80) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بالعاصمة مدريد.

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ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 74 نقطة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الليغا، مقلصا الفارق إلى نقطتين من جديد بينه وبين جاره أتلتيكو مدريد المتصدر.

في المقابل، توقف رصيد أوساسونا عند 40 نقطة، وبقي في المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT