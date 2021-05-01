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تونسي يصيب زميله بضربة في الوجه بمضرب للتنس (فيديو)

الرياضة

تونسي يصيب زميله بضربة في الوجه بمضرب للتنس (فيديو)
instagram/skandermansouri
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أصاب اللاعب التونسي سكندر منصوري وجه زميله الإكوادوري دييغو هيدالغو بمضربه عن غير قصد خلال مباراة للزوجي في دورة "تشالنجر" للتنس، في مدينة ساليناس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتمكن منصوري وهيدالغو، رغم الحادث في المجموعة الثانية، من مواصلة المباراة والفوز على الزوجي الأرجنتيني المؤلف من الثنائي كاميلو هوغو كارابيلي وآغوستين فيلوتي، بمجموعتين من دون رد بواقع (6-1) و(6-4) في الدور ربع النهائي للبطولة.

بيد أن الثنائي سكندر منصوري ودييغو هيدالغو خرج من الدور قبل النهائي، على يد الزوجي المؤلف من الثنائي الكولومبي نيكولاس بارينتتوس والبيروفي سيرجيو غالوس بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (3-6) و(2-6).

المصدر: وكالات 

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