تونسي يصيب زميله بضربة في الوجه بمضرب للتنس (فيديو)

أصاب اللاعب التونسي سكندر منصوري وجه زميله الإكوادوري دييغو هيدالغو بمضربه عن غير قصد خلال مباراة للزوجي في دورة "تشالنجر" للتنس، في مدينة ساليناس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتمكن منصوري وهيدالغو، رغم الحادث في المجموعة الثانية، من مواصلة المباراة والفوز على الزوجي الأرجنتيني المؤلف من الثنائي كاميلو هوغو كارابيلي وآغوستين فيلوتي، بمجموعتين من دون رد بواقع (6-1) و(6-4) في الدور ربع النهائي للبطولة.

Tennis doubles is a dangerous sport pic.twitter.com/gT3KMZ70es — Stefano Berlincioni (@Carretero77) April 28, 2021

بيد أن الثنائي سكندر منصوري ودييغو هيدالغو خرج من الدور قبل النهائي، على يد الزوجي المؤلف من الثنائي الكولومبي نيكولاس بارينتتوس والبيروفي سيرجيو غالوس بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (3-6) و(2-6).

المصدر: وكالات