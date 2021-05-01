غزال يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي لشهر أبريل

حصل المهاجم الدولي الجزائري، رشيد غزال، نجم نادي بشكتاش، على جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، لشهر أبريل الماضي، نظير المردود الكبير الذي قدمه بقميص ناديه.

وخاض غزال، خريج أكاديمية نادي أولمبيك ليون الفرنسي، ست مباريات كاملة في الدوري التركي في شهر أبريل، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة أخرى، ما جعله يتوج بجائزة أفضل لاعب دون منازع.

وساهم النجم الجزائري في تربع فريقه على عرش صدارة الدوري "السوبر ليغ" الوصول إلى نهائي كأس تركيا.

وأحرز غزال 5 أهداف في الموسم الحالي، لإضافة إلى 18 تمريرة حاسمة، محطما بذلك الرقم القياسي السابق لعدد التمريرات الحاسمة في الدوري التركي، والذي كان مسجلا باسم النجم الهولندي ويسلي شنايدر مع غلطة سراي في الموسم (2016-2017) برصيد 15 تمريرة.

وانضم رشيد غزال لاعب منتخب الجزائر، خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي إلى صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة لعام واحد، قادما من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

المصدر: وكالات