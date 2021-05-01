الأهلي المصري يدشن حجر الأساس لملعبه الجديد .. وأبرز المعلومات

وضع نادي الأهلي المصري، اليوم السبت، حجر أساس إنشاء ملعبه الجديد بمدينة الشيخ زايد، وذلك بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، ووزراء الشباب والرياضة والإسكان ومحافظ الجيزة.

وقال محمود الخطيب في المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل وضع حجر الأساس: "تمنيت اللعب في استاد الأهلي زمان، والحلم أصبح حقيقة".

الكابتن محمود الخطيب : واحنا لاعيبة كنا بنحلم يكون لينا ستاد ونلعب في ستاد النادي الأهلي زي مانشستر يونايتد وفرق اوروبا، المرحلة الحالية تليق بالنادي الأهلي، أشكر الرئيس السيسي على دعم التنمية الرياضية Опубликовано ‎الاهلى اليوم‎ Суббота, 1 мая 2021 г.

عاااااااجل ورسميا - وضع حجر اسااااااس ستاد النادي الاهلي بالشيخ زايد Опубликовано ‎الاهلى اليوم‎ Суббота, 1 мая 2021 г.

من جهته، أعرب المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي للنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بوضع حجر أساس استاد النادي الأهلي بالشيخ زايد، مؤكدا أنه حلم كبير بدأ يتحقق على أرض الواقع، بعد الحصول على الموافقات الخاصة بإنشاء استاد النادي الأهلي الجديد والمدينة الرياضية.

وقال سامح إن المساحة المخصصة لأستاد الأهلي تصل إلى 48 ألف متر مربع، بخلاف ملحقاته، مثل الصالة المغطاة والفندق وملاعب التدريبات، مشيرا إلى أن المدة المتوقعة لإنشاء الأستاد تصل إلى خمس سنوات.

وأكد سامح علي كامل، أن سعة الإستاد لن تقل عن 50 ألف متفرج، وهناك مشاورات حاليا حول التصميمات، وهذه الخطوة سيعمل عليها مجلس الإدارة في الفترة المقبلة.

وأوضح المستشار الهندسي، أنه خلال شهرين سيتم افتتاح مجمع السكواش في فرع الشيخ زايد، يضم 8 ملاعب، وفقا للمواصفات الدولية، كما سيتم افتتاح صالة للجمباز وصالة الكاراتيه، بمناطق خدمية للأعضاء.

ليس هذا فقط بل سيتم أيضا افتتاح مبنى اجتماعي مزود بكافة الخدمات، وملعبين لكرة قدم من النجيل الصناعي، وسبق أن تم افتتاح مجمع البنوك، وسيتم افتتاح مكتب الشهر العقاري أيضًا خلال الأيام القادمة.

واختتم سامح علي كامل تصريحاته، بالإشارة إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قام بإنجاز العديد من المشروعات وفقا لبرنامجه الذي وعد به أعضاء النادي.

وشهد فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد العديد من التجهيزات والاستعدادات من أجل احتفالية وضع حجر أساس ستاد النادي الأهلي الجديد بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ووزيري الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

المصدر: وكالات