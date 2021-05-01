لايبزيغ يهزم بريمن ويبلغ نهائي كأس ألمانيا

بلغ نادي لايبزيغ، نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه فيردر بريمن 2-1، بعد وقت إضافي، في مباراة مثيرة، أمس الجمعة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي، ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية، حيث افتتح هوانغ هي تشان، باب التسجيل للايبزيغ، في الدقيقة 91، قبل أن يتعادل فريمن، في الدقيقة 105، بعد أن استفاد ليوناردو بيتنكورت من خطأ مدافع لايبزيغ، دايو أوباميكانو، ليضع الكرة في الشباك بعد مراوغة الحارس بيتر جولاتشي.

وقبل الاحتكام لركلات الترجيح، خطف لايبزيغ هدفا "قاتلا" في الدقيقة 120، عبر البديل إيميل فورسبرغ.

وينتظر لايبزيع في المباراة النهائية، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم السبت، بوروسيا دورتموند بضيفه هولشتاين كيل، المنتمي للدرجة الثانية.

المصدر: RT