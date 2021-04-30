دورة مدريد.. بداية ناجحة لأوساكا في سعيها للقب أول على الملاعب الترابية

استهلت اليابانية، ناومي أوساكا، المصنفة ثانية عالميا، مشوارها في دورة مدريد لكرة المضرب (التنس)، بفوزها على مواطنتها ميساكي دوي بـ 7-5، و6-2 في الدور الأول، اليوم الجمعة.

واحتاجت اللاعبة، البالغة 23 عاما، إلى 87 دقيقة فقط للتأهل إلى الدور 32، في مباراة خسرت خلالها إرسالها في مستهلها، وسددت 6 إرسالات ساحقة، حسمت في الأخير المباراة لصالحها، وكسرت إرسال منافستها خمس مرات.

وهي الخسارة العشرين لدوي، المصنفة الـ 79 عالميا، في 21 مباراة خاضتها أمام مصنفات ضمن العشرة الأوليات.

ويتضمن سجل أوساكا الفائزة ببطولتي الولايات المتحدة، وأستراليا في بطولات الغراند سلام، سبعة ألقاب حققتها على ملاعب صلبة، لكنها ما تزال تسعى لخطف لقبها الأول على الملاعب الترابية.

وأقرب ما وصلت إليه اليابانية لتحقيق هدفها، كان وصولها إلى الدور نصف النهائي في دورة شتوتغارت الألمانية في عام 2019.

وضربت أوساكا، التي وصلت إلى ربع نهائي دورة مدريد في عام 2019 كأفضل نتيجة لها في العاصمة الإسبانية، موعدا في الدور التالي مع التشيكية، كارولينا موتشوفا، المصنفة 20، والفائزة على الصينية تشيانغ وانغ 6-1، و6-3.

المصدر: وكالات