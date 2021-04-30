نتيجة قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مقر "الكاف" في العاصمة المصرية القاهرة، عن مواجهات قوية.

وجاءت المواجهات على الشكل التالي:

- المباراة الأولى: الصفاقسي التونسي X شبيبة القبائل الجزائري

1⃣ المباراة الأولى! 🏟️



🇹🇳 الصفاقسي🆚 شبيبة القبائل 🇩🇿#TotalCAFCCpic.twitter.com/qLuWP6PmS5 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 30, 2021

- المباراة الثانية: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي X الرجاء البيضاوي المغربي

2⃣ المباراة الثانية! 🏟️



🇿🇦 أورلاندو بايرتس 🆚 الرجاء 🇲🇦#TotalCAFCCpic.twitter.com/C8zlVZGsn1 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 30, 2021

- المباراة الثالثة: بيراميدز المصري X إنيمبا النيجري

3⃣ المباراة الثالثة! 🏟️



🇳🇬 إنييمبا 🆚 بيراميدز 🇪🇬#TotalCAFCCpic.twitter.com/SGtFhtEGFH — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 30, 2021

- المباراة الرابعة: القطن الكاميروني X جراف دي داكار السنغالي

4⃣ المباراة الرابعة! 🏟️



🇨🇲 كوتون سبورت 🆚 جاراف 🇸🇳#TotalCAFCCpic.twitter.com/1q2kLysKfa — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 30, 2021

وسيلتقي في مباراة نصف النهائي الأولى، الفائز من أورلاندو والرجاء مع الفائز من بيراميدز وإنييمبا، فيما يلعب في مباراة نصف النهائي الثانية، الفائز من القطن وجراف مع الفائز من الصفاقسي وشبيبة القبائل.

المصدر: RT