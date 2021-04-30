نتيجة قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مقر "الكاف" في العاصمة المصرية القاهرة، عن مواجهات قوية.
وجاءت المواجهات على الشكل التالي:
- المباراة الأولى: الصفاقسي التونسي X شبيبة القبائل الجزائري
1⃣ المباراة الأولى! 🏟️— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 30, 2021
🇹🇳 الصفاقسي🆚 شبيبة القبائل 🇩🇿#TotalCAFCCpic.twitter.com/qLuWP6PmS5
- المباراة الثانية: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي X الرجاء البيضاوي المغربي
2⃣ المباراة الثانية! 🏟️— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 30, 2021
🇿🇦 أورلاندو بايرتس 🆚 الرجاء 🇲🇦#TotalCAFCCpic.twitter.com/C8zlVZGsn1
- المباراة الثالثة: بيراميدز المصري X إنيمبا النيجري
3⃣ المباراة الثالثة! 🏟️— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 30, 2021
🇳🇬 إنييمبا 🆚 بيراميدز 🇪🇬#TotalCAFCCpic.twitter.com/SGtFhtEGFH
- المباراة الرابعة: القطن الكاميروني X جراف دي داكار السنغالي
4⃣ المباراة الرابعة! 🏟️— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 30, 2021
🇨🇲 كوتون سبورت 🆚 جاراف 🇸🇳#TotalCAFCCpic.twitter.com/1q2kLysKfa
وسيلتقي في مباراة نصف النهائي الأولى، الفائز من أورلاندو والرجاء مع الفائز من بيراميدز وإنييمبا، فيما يلعب في مباراة نصف النهائي الثانية، الفائز من القطن وجراف مع الفائز من الصفاقسي وشبيبة القبائل.
المصدر: RT