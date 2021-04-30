أياكس يغلق الباب أمام الأندية الراغبة في التعاقد مع مدربه تين هاغ

قطع أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، الطريق مجددا على الأندية التي تطمح لاقتناص توقيع مدربه، إيريك تين هاغ، وذلك عندما أعلن عن تمديد عقد المدرب، المطلوبة خدماته في إنجلترا.

وقال أياكس عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "توصل أياكس لاتفاق مع هاغ الذي كان عقده ينتهي في يونيو 2022، الاتفاق الجديد سيكون حتى يونيو 2023".

Signed & sealed.



On to more success ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/R7HhEBIKAd — AFC Ajax (@AFCAjax) April 30, 2021

وتتمثل أعظم إنجازات هاغ مع أياكس، في قيادته الفريق لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019.

وطرح اسم هاغ بقوة في الأيام الماضية، لخلافة البرتغالي، جوزيه مورينيو، في تدريب توتنهام الإنجليزي.

المصدر: وكالات