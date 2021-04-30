رسميا.. منظمة "غلوري" تعلن عن منافس وموعد نزال البطل بدر هاري

أعلنت منظمة "غلوري" لرياضة "الكيك بوكسينغ"، أمس الخميس، عودة البطل المغربي، بدر هاري، إلى الحلبة مجددا.

ونشرت "غلوري"، تدوينة عبر حسابها في موقع "تويتر"، قالت فيها إن البطل المغربي سيواجه البولندي، أركاديوس جوسيك، يوم 17 يوليو المقبل، في النزال الرئيسي لأمسية "GLORY 78"، التي ستستضيفها مدينة روتردام الهولندية.

🚨 BREAKING: 🚨@badr84hari will headline #GLORY78 against #ArkadiuszWrzosek

on July 17!



More card info and details surrounding GLORY 78 will be announced shortly. pic.twitter.com/3uSIvkYq0D — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) April 29, 2021

وتفاعل هاري مع إعلان عودته إلى الحلبة، حيث وجه عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، رسالة لجمهوره، تعهد فيها بتحقيق الفوز في نزاله المقبل.

وكان البطل المغربي البالغ من العمر 36 عاما، تعرض للهزيمة في نزاله الأخير الذي خاضه في شهر ديسمبر الماضي، أمام الروماني، بينجامين أديغبوي.

المصدر: GLORY Kickboxing