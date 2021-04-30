 
مباشر

رسميا.. منظمة "غلوري" تعلن عن منافس وموعد نزال البطل بدر هاري

الرياضة

رسميا.. منظمة
Globallookpress Dmitry Golubovich
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qax3

أعلنت منظمة "غلوري" لرياضة "الكيك بوكسينغ"، أمس الخميس، عودة البطل المغربي، بدر هاري، إلى الحلبة مجددا.

ونشرت "غلوري"، تدوينة عبر حسابها في موقع "تويتر"، قالت فيها إن البطل المغربي سيواجه البولندي، أركاديوس جوسيك، يوم 17 يوليو المقبل، في النزال الرئيسي لأمسية "GLORY 78"، التي ستستضيفها مدينة روتردام الهولندية.

وتفاعل هاري مع إعلان عودته إلى الحلبة، حيث وجه عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، رسالة لجمهوره، تعهد فيها بتحقيق الفوز في نزاله المقبل. 

وكان البطل المغربي البالغ من العمر 36 عاما، تعرض للهزيمة في نزاله الأخير الذي خاضه في شهر ديسمبر الماضي، أمام الروماني، بينجامين أديغبوي.

المصدر: GLORY Kickboxing

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا