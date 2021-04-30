من يحصد لقب "الليغا"؟.. المباريات المتبقية للأندية الأربعة المتنافسة

ستكون الجولات الخمس، المتبقية في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، مشتعلة ومثيرة، في ظل تنافس أربعة أندية على لقب "الليغا".

وأضفى نادي غرناطة، المزيد من الإثارة على الدوري الإسباني، بعد فوزه المفاجئ، أمس الخميس، على مضيفه برشلونة 2-1، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ33، ليسدي بذلك خدمة كبيرة لأندية أتلتيكو مدريد، وريال مدريد، وإشبيلية.

وتجمد رصيد برشلونة في المركز الثالث برصيد 71 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد الثاني، فيما احتفظ "الجار" أتلتيكو مدريد بالصدارة، بفارق نقطتين، في صراع رباعي على اللقب الغالي مع إشبيلية الرابع، بـ70 نقطة، وذلك قبل 5 جولات فقط من إسدال الستار على منافسات "الليغا".

ونستعرض في هذا الرصد، المباريات الخمس المتبقية للأندية الأربعة المتنافسة على لقب "الليغا" هذا الموسم:

الجولة 34

إلتشي - أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – أوساسونا، فالنسيا – برشلونة، إشبيلية – أتلتيك بلباو.

الجولة 35

برشلونة - أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – إشبيلية، برشلونة - أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – إشبيلية.

الجولة 36

أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد، غرناطة - ريال مدريد، ليفانتي – برشلونة، إشبيلية - فالنسيا.

الجولة 37

أتلتيكو مدريد – أوساسونا، أتلتيك بيلباو - ريال مدريد، برشلونة - سيلتا فيجو، فياريال - إشبيلية.

الجولة 38

بلد الوليد - أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – فياريال، إيبار – برشلونة، إشبيلية - ديبورتيفو ألافيس.

المصدر: RT