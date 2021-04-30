إداري بنادي السد القطري يقتحم الملعب في مباراة فريقه مع النصر السعودي (فيديو)

اقتحم أحد أفراد الطاقم الإداري لنادي السد القطري، أرضية الملعب، أثناء سير مباراة فريقه أمام ضيفه النصر السعودي، أمس الخميس، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم الفريق السعودي 2-1، وقع احتكاك بين مهاجم النصر، المغربي عبد الرزاق حمد الله، وأحد لاعبي السد، لتحدث مشادة بين لاعبي الفريقين.

الاحداث اللي صاحبت المباراة من قبل السداوية غريبة !



الحكم ساعدكم ببلنتي لا يمكن ان يحتسب لو من حكم حواري !



وغظ الطرف عن بلنتي مستحق للنصر !

وكروت حمر مستحقة للاعبين السد !



ودخول اداري الفريق لداخل الملعب حكاية ثانية !

#النصر_السد#التحكيم_الاسيويpic.twitter.com/0NrwtCiLvh — مغرد متفرد 💛44💙 (@99tweet99) April 29, 2021

ونزل أحد إداري نادي السد إلى أرضية الملعب لفض الاشتباك، وبقي هناك حتى استئناف اللعب، ما استدعى حكم المباراة لإخراجه.

وانتهت المباراة بفوز النصر 2-1، ليحجز مقعده في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، كمتصدر للمجموعة الرابعة.

المصدر: مواقع التواصل