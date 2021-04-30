الحكم بالسجن على لاعب ريال مدريد السابق بتهمة استغلال الأطفال في مواد إباحية

حكم على مدافع ريال مدريد، الدولي السابق، الألماني كريستوف ميتسلدر، أمس الخميس، بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد إقراره بتهم استغلال الأطفال في مواد إباحية.

وكان من المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 10 مايو، إلا أن قرارا صدر بعد إقرار اللاعب الدولي السابق بمشاركته في صور إباحية للأطفال القصر عبر الإنترنت.

وأفاد ميتسلدر، البالغ 40 عاما، خلال اليوم الأول من محاكمته أمام محكمة محلية في مدينة دوسلدورف بألمانيا، إرساله في عام 2019 ملفات إباحية تتعلق بفتيات قاصرات وشابات عبر تطبيق "واتسآب" للعديد من النساء، منهن صديقته السابقة التي أبلغت الشرطة عن أفعاله.

كما عُثر في هاتفه المحمول خلال التحقيق على 297 ملفا تتعلق بمواد إباحية عن أطفال أو قصر.

واعترف اللاعب الدولي الألماني السابق بالتهمة الموجهة إليه قائلا: "حصلت على صور تجريم كانت متاحة مجانا على الإنترنت وأخذت لقطات لها.. وأقبل بالحكم وأطلب المغفرة من ضحايا الاعتداءات الجنسية. يتوجب علي أن أعيش بقية حياتي مع هذا الذنب".

وأكد ميتسلدر، الذي وصل إلى نهائي مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، أنه لم يشارك قط في "هجمات على أطفال أو شبان.. على الرغم من التعليقات في المحادثات"، وتابع ضمن السياق ذاته "لقد حدث ذلك في عالم رقمي مواز".

ومن ناحية أخرى، عبر ميتسلدر عن فخره بمسيرته الرياضية وخدمته للمجتمع، مؤكدا في الوقت ذاته أنه شارك الصور "رغم معرفتي بالمعاناة الرهيبة التي يتعرض لها الأطفال بسبب كل ملف رقمي".

وخاض ميتسلدر نهائي مونديال 2002، وكأس أوروبا 2008 بقميص المنتخب الألماني، ودافع عن "المانشافت" في 47 مباراة دولية بين عامي 2001 و2008.

كما لعب لنادي بوروسيا دورتموند (2000-2007)، ثم خاض تجربة احترافية مع ريال مدريد (2007-2010)، ليعود بعدها إلى الدوري الألماني عبر بوابة شالكة.

واعتزل كرة القدم في عام 2014، وأسس في 2016 جمعية تحمل اسمه لدعم الأطفال المحرومين اجتماعيا في كافة أنحاء ألمانيا.

المصدر: أ ف ب