عقب هزيمته باريس سان جيرمان.. "الفيلسوف" غوارديولا يوجه نصيحة لميسي

صرح الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، بأنه يتمنى أن ينهي قائد برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مسيرته في "كامب نو".

وقال غوارديولا، في تصريحات لقناة "Tv3" الإسبانية: "أتمنى أن ينهي ميسي مسيرته في برشلونة، فهو لن يجد منزلا أفضل منه".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يجب القيام به، هو العودة للأسس التي جعلت هذا النادي مميزا".

وينتهي عقد ليونيل ميسي (33 عاما) مع النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري، ولم يعلن حتى الآن قراره بشأن مستقبله.

وطلب ليونيل ميسي (33 عاما) الصيف الماضي، من إدارة النادي السماح له بالرحيل مجانا من خلال تفعيل بند في عقده يسمح له بذلك، ولكن الإدارة رفضت طلبه بسبب انتهاء مدة ذلك الشرط، وأصرت على دفع الشرط الجزائي في عقده في حال قرر الرحيل، ما جعل الأرجنتيني يضطر للبقاء.

وجاء ذلك عقب خروج برشلونة من الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمة مذلة أمام بايرن ميونيخ (2-8).

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وارتبط اسمه بقوة بالانضمام لمانشستر سيتي، في ظل اهتمام كبير أيضا من جانب باريس سان جيرمان، ولا يزال الغموض يلف مستقبله.

يذكر أن بيب غوارديولا أشرف على تدريب فريق برشلونة خلال الفترة ما بين عامي (2008-2012)، وقاده بـ"فلسفته الكروية تيكي تاكا" إلى تحقيق العديد من الأرقام القياسية وحصد معه 14 لقبا مختلفا، خلال أربعة أعوام فقط، قبل أن يرتاح لمدة سنة تقريبا، ويعود بعدها إلى التدريب، ولكن مع فريق بايرن ميونخ الألماني ومكث معه لثلاثة مواسم، قبل أن يتولى تدريب مانشستر سيتي في عام 2016.

ولدى غوارديولا (50 عاما) فرصة ذهبية لتحقيق إنجاز تاريخي مع مانشستر سيتي، بالوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه على باريس سان جيرمان في عقر داره (2-1) يوم أمس الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة.

المصدر: وكالات