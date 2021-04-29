المدرب الأمريكي مارش يخلف ناغلسمان في لايبزيغ

أعلن لايبزيغ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، تعيين الأمريكي، جيسي مارش، لقيادة الفريق اعتبارا من الموسم المقبل، ليخلف يوليان ناغلسمان، المنتقل إلى بايرن ميونيخ.

وينضم مارش (47 عاما)، الذي عمل مدربا مساعدا في لايبزيغ في موسم 2018-2019، قادما من النادي الشقيق رد بول سالزبورغ، حيث فاز بثنائية الدوري وكأس النمسا الموسم الماضي.

Jesse Marsch will become our new head coach from the 2021/22 season!



He takes over from Julian #Nagelsmann, who is joining #FCBayern.



🔴⚪ #RBLeipzigpic.twitter.com/KBqCv8hK4T — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) April 29, 2021

وتولى مارش، قيادة ناد آخر مملوك لرد بول، وهو نيويورك رد بولز، في الفترة من 2015 إلى 2018.

وقال مدير كرة القدم في لايبزيغ، أوليفر مينتزلاف، اليوم الخميس: "أدى جيسي (مارش) عملا رائعا في كل مكان عمل فيه. يتطور بصورة مستمرة وعمله لمدة عام مع لايبزيغ في الماضي يعطيه أفضلية بالطبع".

وأضاف: "جيسي يعرف النادي والمدينة، وفوق كل ذلك فلسفة الفريق وأسلوب لعبه".

وكان مدرب لايبزيغ الحالي ناغلسمان، أعلن هذا الأسبوع رحيله عن الفريق في نهاية الموسم متجها إلى بايرن ميونيخ، بعد أن وقع عقدا لخمس سنوات مع النادي البافاري.

وسيكون أمام مارش مهمة ضخمة في تعويض رحيل ناغلسمان في لايبزيغ، إذ قاد المدرب البالغ من العمر 33 عاما الفريق الموسم الماضي لاحتلال المركز الثالث في الدوري الألماني، بالإضافة للتأهل إلى قبل نهائي دوري الأبطال بأسلوب لعب هجومي أسر قلوب العديد من المشجعين.

ويحتل لايبزيغ حاليا المركز الثاني في الدوري الألماني، بفارق سبع نقاط خلف بايرن، مع تبقي ثلاث جولات على نهاية الموسم.

المصدر: رويترز