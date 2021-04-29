شاهد.. كورتوا يسخر من تضييع فيرنر لفرصة هدف محقق

سخر حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا، ولاعب تشيلسي، أوليفيه جيرو، من مهاجم "البلوز"، تيمو فيرنر، الذي أضاع فرصة هدف محقق في مباراة الفريقين، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وسنحت لفيرنر فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة التاسعة، لكن كورتوا تصدى لتسديدة المهاجم الألماني ببراعة.

وأضاع فيرنر فرصة أخرى للتقدم لتشيلسي، بتسديدة تصدى لها أيضا كورتوا، في الدقيقة 12.

A la mi-temps du match entre le Real et Chelsea, Giroud et Courtois ont parlé du raté de Werner... pic.twitter.com/rp0pBbiI4c — Le tacle assassin (@tacle_assassin) April 28, 2021

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو لحوار دار بين حارس نادي تشيلسي السابق، كورتوا، وجيرو، في النفق المؤدي إلى الملعب، بين شوطي مباراة الريال وتشيلسي التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، حيث قال جيرو لكورتوا: "تصديك لفرصة فيرنر، يا إلهي".

ليرد الحارس البلجيكي ساخرا: "كل ما فعلته هو وضع قدمي هكذا".

🇫🇷🤝🇧🇪 L'échange très sympa entre Giroud et Courtois à la mi-temps de Real-Chelsea#RMCChampionspic.twitter.com/OIBi2sesjQ — RMC Sport (@RMCsport) April 28, 2021

واعتبر بعض الرواد، أن كورتوا كان يسخر من فيرنر، الذي اشتهر منذ انضمامه لنادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بتضييع الفرص السهلة.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الريال وتشيلسي، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وسيلتقي الفريقان إيابا يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن.

المصدر: "مترو"