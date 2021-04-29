غوارديولا يتقدم بطلب للاعبيه لبلوغ نهائي دوري الأبطال

طلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، من لاعبيه بالوثوق في قدراتهم لإكمال المهمة أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، بعد عودتهم، أمس الأربعاء، بفوز من باريس 2-1.

وقلب لاعبو المدرب الإسباني تأخرهم بهدف، ليقطعوا خطوة هامة نحو أول نهائي في تاريخ النادي ضمن دوري الأبطال، وذلك قبل مباراة الإياب المقررة في مانشستر يوم الثلاثاء المقبل.

وبلغ "السيتي" المربع الأخير في دوري الأبطال للمرة الأولى في خمس سنوات تحت إشراف غوارديولا، وقد كرر في لقاء سان جيرمان، سيناريو مباراته في إياب ربع النهائي، عندما تلقى هدفا مبكرا على أرض بوروسيا دورتموند، قلبه في الشوط الثاني إلى فوز 2-1.

إقرأ المزيد

وقال غوارديولا بعد مباراة سان جيرمان: "في دورتموند تلقينا وعُدنا، واليوم الأمر ذاته. ما أريده، أن نكون أنفسنا في مباراة الإياب (ضد سان جيرمان)".

وتابع: "نحن جيدون باللعب بطريقة معينة، لكن لا يمكننا اللعب بأسلوب آخر. آمل في إيجاد الكلمات المناسبة، القرارات الصحيحة للقيام بذلك".

وأردف مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق: "كانوا (لاعبو باريس سان جيرمان) جيدين عندما كانت النتيجة 1-0، لم يكن بمقدورنا الضغط. لم نستحوذ في المكان المناسب، لكن هذا طبيعي".

وأكمل: "لا يملك فريقنا الخبرة في هذه الأدوار من المسابقة، لكن آمل أن يساعدنا هذا الأمر على الوثوق بأنفسنا. أعتقد أنه في الشوط الثاني، كنا شرسين جدا ولعبنا بشكل جيد".

وبعد أكثر من 10 سنوات من الإنفاق والاستحواذ الإماراتي، أصبح بلوغ مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا أقرب من أي وقت مضى.

المصدر: أ ف ب