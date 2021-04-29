فرض عقوبة مغلظة على شيخ كويتي بعد واقعة مباراة القادسية والسالمية (فيديو)

قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، إيقاف الشيخ فهد طلال الفهد، نائب رئيس مجلس إدارة نادي القادسية، رئيس جهاز الكرة، لمدة عامين، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار كويتي.

وذكر "برنامج الديربي"، أن لجنة الانضباط في اتحاد الكرة الكويتي، قررت حرمان فهد طلال الفهد من دخول الملاعب لمدة عامين وتغريمه، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة السالمية والقادسية قبل أيام.

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لجنة الانضباط تقرر حرمان الشيخ فهد طلال الفهد رئيس جهاز الكرة في نادي القادسية من دخول الملاعب لمدة عامين | الكأس#الديربيpic.twitter.com/4LIcmL920b — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) April 28, 2021

دخول الشيخ فهد طلال الفهد احتجاج على الحكم سعد الفضلي بعد مراجعته الفار على لقطة الفنيني !! #القادسيه_السالميهpic.twitter.com/mgB84P6gcR — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) April 25, 2021

وكان فهد طلال الفهد، نزل إلى أرضية ملعب مباراة السالمية والقادسية في الدوري الكويتي، وطالب لاعبيه بالانسحاب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء ضد فريقه في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

الشيخ فهد طلال الفهد يوضح ماحدث في الملعب . #محشوم_الشيخ_فهد_طلال . pic.twitter.com/5mmDFc173b — QAlathad (@QAlathad) April 26, 2021

وبعد مراجعة الحكم للقطة عبر تقنية "الفار"، تراجع عن قراره، ليعود لاعبو القادسية لاستكمال المباراة المثيرة، التي لم تشهد تسجيل أي هدف، لتنتهي على وقع التعادل السلبي.

المصدر: "برنامج الديربي"