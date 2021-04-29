أول تعليق لمحرز بعد قيادته مانشستر سيتي للفوز على سان جيرمان (فيديو)

يعتقد جناح نادي مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، أنه كان محظوظا في الهدف الذي أحرزه في شباك باريس سان جيرمان، أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل محرز، الهدف الثاني لـ"السيتي" من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 2-1، وذلك قبل مواجهة الفريقين إيابا في مانشستر يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الدولي الجزائري في تصريحات أدلى بها بعد المباراة، إنه رغم الفوز والحظوظ الكبيرة لفريقه في بلوغ النهائي، إلا أن الأمور لا تزال مفتوحة على مصراعيها في مباراة العودة، مضيفا: "كنا الأفضل في الشوط الثاني، نحن محظوظون بالهدفين، حتى أنا في الركلة الحرة، صحيح أننا كنا أفضل، لكننا لم نكن في القمة أيضا".

واختتم محرز تصريحاته قائلا: "في مثل هذه المباريات عليك أن تدافع جيدا وأن تكون صلبا، لقد فزنا 2-1 ولكن الأمور مفتوحة، لدينا أفضلية بسيطة، لكنهم سيأتون لنا".

الجدير بالذكر أن هدف محرز في شباك سان جيرمان، هو الثالث للنجم الجزائري في المباريات الاقصائية بدوري أبطال أوروبا على التوالي، حيث سجل هدفا أمام دورتموند ذهابا، وآخر إيابا، في الدور ربع النهائي، وفي مباراة الأمس.

المصدر: goal.com