مدرب سان جيرمان يحدد ما يحتاجه فريقه لتعويض خسارته أمام "السيتي"

قال مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، إن فريقه بحاجة للحفاظ على حدته طيلة مباراة الإياب إذا أراد تعويض خسارته 1-2 أمس الأربعاء أمام مانشستر سيتي، في نصف نهائي دوري الأبطال.

وبدأ باريس سان جيرمان بقوة مباراته أمام "السيتي" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتقدم عبر ماركينيوس بعد ربع ساعة، لكنه تراجع بعد الاستراحة واهتزت شباكه مرتين بالإضافة إلى طرد لاعب خط وسطه، إدريسا غاي، في غضون 14 دقيقة.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول ثم اهتزت شباكنا بهدفين لا نستقبلهما في المعتاد".

وأوضح: "الفارق أننا لم نلعب بالحيوية ذاتها عند الاستحواذ على الكرة كما فعلنا في الشوط الأول.. لكننا واثقون من إمكانية قلب المواجهة لصالحنا وسندخل مباراة الإياب بالنهج ذاته. ظهر في الشوط الأول أننا دخلنا المباراة بالنهج المناسب".

وأضاف: "يجب أن نلعب بالحدة ذاتها طيلة الوقت. هذا ما يجب تحسينه".

وسيكون باريس سان جيرمان مجبرا على الفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف واحد، شريطة أن يسجل أكثر من 3 أهداف، عندما يواجه مضيفه مانشستر سيتي في مباراة الإياب، يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: رويترز