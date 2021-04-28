تقرير: لابورتا يعمل على جمع نصف مليار يورو للم شمل نيمار وميسي

أفاد برنامج "كواترو" الإسباني بأن رئيس برشلونة خوان لابورتا طلب من النجم البرازيلي نيمار الانتظار وعدم تجديد عقده مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان، لاستعادته إلى ملعب "كامب نو".

وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ولم يوافق اللاعب البرازيلي، على التجديد مع النادي الفرنسي حتى الآن.

ووفقا لبرنامج "كواترو"، فإن لابورتا يعمل على جمع 500 مليون يورو من الرعاة، لحسم صفقة انتقال نيمار إلى صفوف الفريق الملكي، وتجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وأوضح أن نيمار لا يزال يتمسك بأمل اللعب بجانب ليونيل ميسي مرة أخرى.

ويعمل لابورتا على إيجاد مشروع مثير للإعجاب، من أجل إقناع ليونيل ميسي بتجديد عقده مع النادي الكتالوني.

يذكر أن نيمار (29 عاما) انتقل من برشلونة إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، صيف 2017، مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، وهي الأغلى حتى الآن في تاريخ كرة القدم.

المصدر: وكالات