شاهد.. ردة فعل لاعبة روسيا بعد إزالة علم بلدها في بطولة العالم للضامة

تفاجأت اللاعبة الروسية تمارا تانسيكوجينا، بإزالة العلم الروسي من طاولتها خلال مواجهتها للبولندية ناتاليا سادوفسكايا في بطولة العالم للضامة التي تستضيفها بلاد الأخيرة.

وفي الجولة الرابعة، وعندما كانت اللاعبتان منغمستين في المباراة ومركزتين على اللعبة، اقترب منهما أحد منظمي البطولة، وهو الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للضامة، جاسيك بافليتسكي، ونزع الملصق الذي يحمل اسم اللاعبة الروسية ولوحة عليها الألوان الثلاثة للعلم الروسي، قبل أن يتوجه إلى الجانب الآخر من الطاولة ليسحب العلم الروسي.

وأثار هذا التصرف دهشة تانسيكوجينا، التي رفعت رأسها لفترة وجيزة واستدارت يمينا، لاستيعاب ما يدور حولها قبل أن تواصل اللعب.

وعن هذا التصرف قال جاسيك بافليتسكي: "تلقيت مكالمة من أحد المسؤولين البولنديين وطلب مني إزالة العلم الروسي من الطاولة رغم أن المباراة كانت مستمرة. لم أكن أعرف كيف سيكون رد فعل تمارا، ولكن كان علي أن أفعل ذلك".

ووفقا لبافليتسكي، فلو لم يفعل ذلك، فإن المنظمة العالمية للضامة (FMJD)، كانت ستتعرض لخطر الطرد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا".

يذكر أن محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، قررت في الـ17 من ديسمبر الماضي، حرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الوطني الروسي لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".

المصدر: gtrk.tv