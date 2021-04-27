الأهلي يخرج بتعادل بطعم الهزيمة أمام استقلال طهران

سقط نادي الأهلي السعودي في فخ التعادل أمام فريق استقلال طهران الإيراني (1-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

قدم الأهلي أداء جيدا، وسيطر على مجريات المباراة، ولكنه أخفق في التسجيل ليخرج بتعادل بطعم الهزيمة، وفشل بالتالي من الثأر لهزيمته الساحقة أمام الفريق الإيراني (2-5) في الجولة الأولى.

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واحتفظ نادي استقلال طهران بعد هذا التعادل بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف والمواجهة المباشرة على كل من الدحيل القطري والأهلي صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي.

بينما يشغل الشرطة العراقي المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط، وأصبح خارج دائرة المنافسة.

وانحصر الصراع على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة بين الأندية الثلاثة الأولى، وبالتالي لا تزال جميع الاحتمالات قائمة، وتأجل الحسم إلى الجولة السادسة والأخيرة، حيث سيكون الأهلي والدحيل في مباراة مصيرية فيما بينهما، في حين سيواجه استقلال طهران فريق الشرطة العراقي، الذي ستكون المواجهة بالنسبة له تحصيل حاصل.

المصدر: RT