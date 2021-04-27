 
مباشر

الأهلي يخرج بتعادل بطعم الهزيمة أمام استقلال طهران

الرياضة

الأهلي يخرج بتعادل بطعم الهزيمة أمام استقلال طهران
twitter/alahli_fc
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qaal

سقط نادي الأهلي السعودي في فخ التعادل أمام فريق استقلال طهران الإيراني (1-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

قدم الأهلي أداء جيدا، وسيطر على مجريات المباراة، ولكنه أخفق في التسجيل ليخرج بتعادل بطعم الهزيمة، وفشل بالتالي من الثأر لهزيمته الساحقة أمام الفريق الإيراني (2-5) في الجولة الأولى.

إقرأ المزيد
الشرطة العراقي يثأر من الدحيل القطري (فيديو)
الشرطة العراقي يثأر من الدحيل القطري (فيديو)

واحتفظ نادي استقلال طهران بعد هذا التعادل بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف والمواجهة المباشرة على كل من الدحيل القطري والأهلي صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي.

بينما يشغل الشرطة العراقي المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط، وأصبح خارج دائرة المنافسة.

وانحصر الصراع على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة بين الأندية الثلاثة الأولى، وبالتالي لا تزال جميع الاحتمالات قائمة، وتأجل الحسم إلى الجولة السادسة والأخيرة، حيث سيكون الأهلي والدحيل في مباراة مصيرية فيما بينهما، في حين سيواجه استقلال طهران فريق الشرطة العراقي، الذي ستكون المواجهة بالنسبة له تحصيل حاصل.

المصدر: RT  

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا