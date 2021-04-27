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تمساح ضخم يقتحم الملعب ويثير هلع وذهول لاعبي تورنتو أثناء التدريبات (فيديو)

الرياضة

تمساح ضخم يقتحم الملعب ويثير هلع وذهول لاعبي تورنتو أثناء التدريبات (فيديو)
twitter/TorontoFC
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اقتحم تمساح ضخم "أليغاتور" أرضية ملعب لتدريبات نادي تورنتو الكندي الناشط في الدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS" أثناء حصة تدريبية الفريق، ما أثار ذهول اللاعبين.

وتفاجأ اللاعبون بظهور التمساح في أرض الملعب، وأصيبوا بالهلع والذهول، عندما مرت العربة التي تنقل عادة اللاعبين المصابين من الملعب، بجواره فهرب التمساح ومن ثم عاد إلى نفس المكان، فقام السائق بالإمساك به من ذنبه ليهرب مرة أخرى. 

ونشر الحساب الرسمي لنادي تورنتو على موقع "تويتر" مقطع فيديو لظهور التمساح، وعلق عليه قائلا: "لم يتلق الرجل إخطارا (رسالة) بأن الحصة التدريبية ستكون مغلقة".

ويحتل تورونتو المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المنطقة الشرقية للدوري الأمريكي، برصيد نقطة واحدة بعد جولتين.

المصدر: وكالات 

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