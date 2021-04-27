ترشيح 3 لاعبين من ليفربول لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

تواجدت أسماء 3 نجوم سابقين لنادي ليفربول ستيفن جيرارد، وروبي فاولر، ومايكل أوين، ضمن قائمة 23 مرشحا لدخول قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيتم اختيار 6 لاعبين من المرشحين الـ23 عن طريق التصويت لدخول قاعة المشاهير، التي تم تدشينها للتكريم والاحتفاء بأبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقه بهذا المسمى عام 1992.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اختارت قائمة مرشحي السنة الأولى استنادا إلى عدد من المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار الإحصائيات الشخصية للاعبي المسابقة المعتزلين.

يذكر أن جيرارد، هو خريج أكاديمية ليفربول، كان قد مثل "الريدز" في 504 مبارايات وسجل 120 هدفا بألوان الفريق على مدار 17 موسما، أما فاولر، الذي تم تصعيده إلى الفريق الأول من الأكاديمية أيضا، فيحتل المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 163 هدفا، بينما يحتل أوين المركز العاشر برصيد 150 هدفا.

المصدر: liverpoolfc.com