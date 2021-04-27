أزمة جديدة.. الزمالك يتهم الأهلي بإشراك لاعب مصاب بكورونا في مباراة بينهما

أعلن نادي الزمالك، أنه سيتقدم باحتجاج إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، بخصوص إشراك النادي الأهلي اللاعب إبراهيم المصري، في مباراتهما الأخيرة، على الرغم من إصابته بفيروس كورونا.

وقال موقع الزمالك نقلا عن المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بالنادي، حمادة عبد الباري، إن الاحتجاج الذي سيتقدم به الزمالك اليوم (الثلاثاء)، سيكون مرفقا معه كل الأدلة التي تثبت إصابة اللاعب إبراهيم المصري قبل المباراة، مضيفا أنه ثبت أمس (الاثنين) أيضا أن اللاعب مصاب بكورونا، وذلك بعد ظهور إيجابية المسحة الخاصة به والتي خضع لها مع المنتخب المصري ليتم استبعاده.

وكان إبراهيم المصري، شارك يوم السبت الماضي في مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 26-23، بعد خضوعه لتحليل "رابيد تيست"، الذي أظهر تحول عينته من إيجابية إلى سلبية، قبل أن تثبت المسحة التي خضع لها قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

المصدر: el-zamalek.com