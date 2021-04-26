"يويفا" يحقق مع إبراهيموفيتش بشأن المراهنات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الاثنين فتح تحقيق مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، بسبب "ضلوعه المالي المزعوم في شركة مراهنات".

وكشفت صحيفة "Aftonbladet" السويدية اليومية، هذا الشهر، أن زلاتان إبراهيموفيتش البالغ من العمر 39 عاما، شريك في "بيتهارد"، وهي شركة ألعاب مقرها في مالطا.

وقال "يويفا" في بيان له: " إن مفتشا على مبادئ الانضباط والتأديب في اليويفا عين اليوم لإجراء تحقيق تأديبي بشأن انتهاك محتمل للوائح اليويفا التأديبية من قبل السيد زلاتان إبراهيموفيتش لضلوع مالي محتمل في شركة مراهنات".

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ولا تسمح القواعد الأخلاقية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا"، للاعبين بالمشاركة في مسابقات فيها مصالح مالية في دور الرهان.

وتنص اللوائح التأديبية لـ"يويفا" على أنه لا يجب أن يكون للاعبين أي ضلوع مالي في المراهنات.

بينما تنص لوائح الاتحاد الدولي "فيفا" على أن أي شخص ينتهك هذه القوانين، يعاقب بغرامة تصل إلى 100 ألف يورو، وإيقاف محتمل لجميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 39 عاما، هو أفضل هداف في ميلان في الموسم الحالي للدوري برصيد 15 هدفا. وعاد من اعتزاله الدولي الشهر الماضي، بعد غياب نحو خمس سنوات ليلعب لصالح منتخب السويد في مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

المصدر: وكالات