حذاء رياضي "لشخصية شهيرة" يباع بسعر خيالي بمبلغ 1.8 مليون دولار

حطم حذاء رياضي ارتداه مغني الراب الأمريكي كانييه ويست خلال تأديته أغانيه في حفل توزيع جوائز "غرامي" عام 2008، الرقم القياسي لأكبر صفقة بيع أحذية رياضية حتى الآن.

وأعلنت شركة "Sotheby" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن حذاء "Nike Air Yeezy 1" النسخة الأولى من نموذج شركة نايكي 2007، الذي ارتداه كانييه ويست في حفل غرامي لعام 2008، أثناء أدائه أغنية "Hey Mama" و"Stronger"، قد حقق أرباحا بقيمة 1.8 مليون دولار، وذلك خلال عملية بيع حصل عليها استثماري للأحذية الرياضية يسمى "RARES".

The most expensive sneakers ever 💰



The Nike Air Yeezy prototype Kanye wore at the 2008 Grammys has been acquired by sneaker-investing platform Rares for $1.8 million. pic.twitter.com/a4ut6YEVUM — Front Office Sports (@FOS) April 26, 2021

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "RARES"، جيروم ساب: "إن هدفنا في شراء مثل هذا الحذاء الأيقوني - قطعة من التاريخ- هو زيادة إمكانية الوصول وتمكين المجتمعات التي أنجبت ثقافة الأحذية الرياضية بالأدوات اللازمة لاكتساب الحرية المالية من خلال شركتنا".

ويعتبر هذا السعر هو أعلى سعر تم تسجيله في مجال بيع الأحذية الرياضية حتى الآن، وهو أول نوع من الأحذية الرياضية تتخطى مبيعاته المليون دولار، وفاق بذلك سعر حذاء لاعب كرة السلة الشهير مايكل جوردان، والذي تم بيعه في دار كريستيز للمزادات بقيمة 615 ألف دولار.

ويتميز هذا الحذاء الرياضي بجلده الأسود، مقاس 12 من نماذج "Nike Air Yeezy 1"، وبحزام في مقدمة القدم وأقفال دانتيل المميزة للعلامة التجارية باللون الوردي، وهو من تصميم ويست نفسه بالتعاون مع مارك سميث المسؤول عن القسم الإبداعي في شركة نايك للأحذية.

وأنهى ويست تعاونه مع شركة "نايك" عام 2013 ونقل العلامة التجارية إلى "أديداس"، حيث جلبت ماركة "ييزي" للأحذية الرياضية مبيعات تقدر بنحو 1.7 مليار دولار في عام 2020.

المصدر: وكالات