إيطاليا تهدد الأندية حال الانضمام لـ"السوبر ليغ"

عدل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لوائحه اليوم الاثنين بإضافة عبارة "ضد السوبر ليغ"، ما سيسهل عليه طرد أي ناد من الدوري "الكالتشيو" يحاول الانشقاق في المستقبل.

واتخذ مجلس الاتحاد الذي يضم أيضا الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان جيسيبي موراتا، بالاجماع قرار إضافة عبارة "ضد السوبر ليغ" في اللائحة، التي ستمنع أي أندية من المشاركة في دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليغ" المنافسة التي تدار بشكل خاص من اللعب في الدوريات المحلية.

وكانت أندية دوري الدرجة الأولى "الكالتشيو" إنتر ميلان، ويوفنتوس، وميلان من بين الفرق الإيطالية التي تصدرت المنضمين لبطولة "السوبر ليغ" المغضوب عليه.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي، غابرييل غرافينا: "أولئك الذين يشعرون بأن عليهم المشاركة في مسابقات لم يصرح بها الاتحاد الإيطالي ولا الفيفا ولا اليويفا سيطردون".

تفجر وضع الانشقاق المثير للجدل لفرق كرة القدم البارزة في أوروبا الأسبوع الماضي، بعد وقت قصير من إعلان 12 ناديا كبيرا في "القارة العجوز" إطلاق مسابقة جديدة تسمى "دوري السوبر الأوروبي" لكرة القدم، ، بعدما تراجعت كل الأندية الإنجليزية الستة وتخلت عن المقترح، وذلك عقب انتقادات من مشجعين وسلطات، وسرعان ما انضم إنتر وأتلتيكو مدريد إليها.

وتمثل الأندية الـ12 ثلاثة بلدان هي: من إنجلترا 6 فرق (مانشستر سيتي، تشيلسي، ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال وتوتنهام هوتسبير)، من إسبانيا 3 فرق (ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد) ومن إيطاليا 3 فرق (ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس).

المصدر: "أ ب"